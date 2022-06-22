В День памяти и скорби в Новосибирске прозвучит симфония Шостаковича

Концерт начнется в 20:00 в сквере у Оперного театра. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

22 июня 2022 года исполняется 81 год с начала Великой Отечественной войны. В этот день в Новосибирске в сквере у Оперного театра в 20:00 прозвучит симфония №7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщили в мэрии.

— В этот день мы скорбим по жертвам кровавой войны, вспоминаем погибших на полях брани, замученных в фашистских концентрационных лагерях, умерших от лишений и голода в тылу, — рассказали в мэрии.

Напомним, что в День памяти и скорби проходит акция «Минута молчания». И в эту минуту город замрет в тишине, выражая скорби о каждом погибшем и всех жертвах войны: прекратится теле- и радиовещание, остановится работа общественного транспорта.

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