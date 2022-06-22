Тарифы на ЖКХ в Новосибирске с 1 июля 2022 года: насколько подорожает коммуналка

Тарифы увеличатся с 1 июля.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Тарифы на ЖКХ в Новосибирске вырастут с 1 июля 2022 года. В среднем цена увеличится на 5,2%. Насколько изменится цена на ЖКХ в материале КП-Новосибирск.
— Тариф на холодную воду вырастет с 20,35 до 21,4 рубля за кубометр, горячей — 124 рубля за кубометр, отопление — 1 584,29 рубля за гигакалорию. На электричество цена поднимется с 2,93 рубля за киловатт до 3,08 рубля, — сообщается в постановлении департамента по тарифам региона.
Напомним, что повышение тарифов позволит привлечь дополнительные средства в бюджет области. А те в свою очередь направят на перекладку тепловых сетей.
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