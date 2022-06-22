В Новосибирске установят 6 новых остановок за 4,7 миллиона рублей

В Новосибирске стартовал конкурс на шесть новых остановок общественного транспорта. Фото: Госзакупки.

В Новосибирске объявили конкурс на установку шести автобусных остановок в разных районах города. Информацию опубликовали на сайте госзакупок. Заказчиком выступил Городской центр организации дорожного движения.

По два навеса появятся на Бердском шоссе (остановка «ДОЦ имени Тюленина») и на улице Выборной, 199, корпус 1 (остановка «Корпус № 7»). По одной остановке разместят на улице Ленина, 21/1, корпус 2 (остановка «Театр Красный факел») и на улице Титова, 13 (остановка «Телецентр»).

Всего подрядчик установит 6 остановочных павильонов за 4 миллиона 678 тысяч рублей. Рядом с ними поставят опрокидывающиеся урны. Подать заявку можно до 29 июня, работы завершат до 1 октября.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Новосибирске продают земельный участок на Михайловской набережной.

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