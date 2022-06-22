В Новосибирске продают земельный участок на Михайловской набережной. Фото: Авито

В Новосибирске выставили на продажу земельный участок промышленного назначения. Объявление появилось на сайте «Авито».

- Стоимость участка – 77,5 миллиона рублей. Его площадь составляет 10 соток. Находится участок на Михайловской набережной недалеко от станции метро «Речной вокзал», - говорится в объявлении.

Продавец сообщил, что вместе с участком идет готовое проектное решение по строительству трехэтажного коммерческого здания.

- Строительные работы разрешены до апреля 2023 года, есть ТУ (технические условия – прим. ред.) и проект с рабочей документацией, - уточнили в объявлении.

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