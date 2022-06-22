В Новосибирске из Юго-Западного карьера вытащили тонущую девочку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районе Новосибирска чуть не утонула 14-летняя девочка. Об инциденте, который случился вечером 21 июня, рассказали в МАСС.

– Подросток начала тонуть в 19:00 в пяти метрах от берега в карьере Юго-Западный. Ребенка вытащили из воды, доставили на берег, – рассказали в службе спасения МАСС.

Девочка, которая чуть не утонула, от помощи врачей отказалась.

Ранее КП-Новосибирск, что в Новосибирске с острова Кораблик ночью спасли компанию молодых людей. Как они там оказались, не ясно.

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