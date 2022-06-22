В Новосибирске компанию парней спасли с острова Кораблик. Фото: МАСС.

В ночь на среду, 22 июня, в Новосибирске с острова Кораблик спасли компанию молодых людей. В службу МАСС позвонили очевидцы и сообщили, что пятеро подростков не могут выбраться с острова.

– К Кораблику вышел катер со спасателями. На острове обнаружили молодых людей, которые находились на берегу. Четверо из них оказались 2005 года рождения, а один – 2002 года рождения. Молодёжи выдали спасательные жилеты. После этого их перевезли на катере на берег, – рассказали в службе спасения МАСС.

Молодые люди не стали объяснять, как они попали на остров. Также парни не пояснили, как планировали выбираться с него.

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