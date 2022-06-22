Отечественная инновация: тест, который позволит отличить грипп от ковида

Фото: компания «ИМБИАН ЛАБ»

Для успешного выздоровления важно вовремя определить, с каким конкретно заболеванием пришлось столкнуться человеку, ведь выбор правильного лечения, медикаментов и режима принципиально важен!

Сотрудники Новосибирской компании «ИМБИАН ЛАБ» из наукограда Кольцово первыми в России создали тест-систему, которая по результатам всего одного анализа дает ответ, присутствует ли в организме одна из этих двух инфекций. Диагностику можно провести даже в домашних условиях. Узнать результаты станет легче и дешевле. Тест будет доступен в лабораториях и аптеках во всех регионах России.

Фото: компания «ИМБИАН ЛАБ»

Тест представляет собой стандартный аптечный экспресс-набор для выявления вируса. В него входят кассета с индикаторами гриппа А и В и отметкой о COVID-19, специальный флакон и раствор. В качестве образцов для анализа используются мазки из носоглотки. По результатам теста заболевшему станет ясно, болен ли он гриппом или ковидом либо эти инфекции отсутствуют. В комплекте есть подробная инструкция, как провести тест успешно. «ИМБИАН ЛАБ» - открытая компания и с готовностью принимает обратную связь от населения. Контакты указаны на упаковке.

- Разработка теста длилась 1,5 года. Столько времени понадобилось, чтобы убедиться, что система распознает все существующие штаммы гриппа А/В и последние версии COVID-19, включая «омикрон» и «стелс». В случае появления новых штаммов тест пройдет дополнительные испытания. В разработку вложено около 6 миллионов рублей. Инновация позволит восполнить потребность в российских диагностических системах, которая растет на фоне ухода с рынка иностранных поставщиков. При этом ее основное преимущество в доступности для пациента, который сможет сократить свои расходы на диагностику в два раза, - отметила генеральный директор Вероника Осипова.