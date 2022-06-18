Транспортная прокуратура начала проверку после крушения яхты под Новосибирском

Одного из пассажиров спасти не удалось, и прокуратура начала проверку. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.
В субботу, 18 июня, Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку после трагедии в Новосибирском водохранилище. Об этом КП-Новосибирск рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.
Напомним, около 19 часов в Бердском заливе перевернулась яхта с четырьмя пассажирами. Один из них погиб. Остальных удалось спасти.
Пропавших с яхты искали с неба, земли и воды. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.
– Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности плавания, – сообщили в прокуратуре.
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