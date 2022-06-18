В Новосибирском водохранилище затонула парусная яхта с людьми на борту

Четверо новосибирцев перевернулись на яхте посреди водохранилища. Фото: ГУ МЧС России по НСО.

В субботу, 18 июня, в Новосибирской области перевернулась яхта с 4 мужчинами на борту. Троих удалось спасти, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

– Один доплыл до берега острова Умовский сам, двоих спасли на воде, четвёртого обнаружили погибшим, – сообщили в ведомстве.

К поисковым работам привлекли оперативную группу, вертолет Ми-8, поисково-спасательный отряд, инспекцию по маломерным суднам, аварийную службу и добровольцев. В пресс-службе отметили, что люди были в спасательных жилетах, поэтому троим удалось выжить.

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