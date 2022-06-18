Курсанты военного института отметили выпускной, проехав на мерседесах по Новосибирску

В Новосибирске юные курсанты устроили себе шикарный выпускной. Фото: стоп-кадр.

В субботу, 18 июня, курсанты Новосибирского военного института войск Росгвардии с шиком отметили выпускной. Парни на черных автомобилях Mercedes-Benz Gelandewagen проехались по городу, блестя погонами из окон.

Видео с парнями в белых рубашках очевидцы прислали в группу «АСТ-54». Оно тут же набрало больше 100 тысяч просмотров и около 500 комментариев. Люди разделились на два лагеря: одни порадовались за выпускников и пожелали счастливого будущего, другие сетовали на нарушение правил дорожного движения и неподобающие «понты».

Будущих офицеров заметили на Димитровском мосту, площади Ленина, возле ЛДС «Сибирь».

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как полуголый мужчина прокатился по улицам города в багажнике авто.

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