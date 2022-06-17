В Новосибирске полуголый мужчина прокатился в багажнике авто

Мужчина прокатился с ветерком. Фото: АСТ-54.

Очевидцы сняли мужчину, который ехал в открытом багажнике автомобиля. Видео появилось в группе АСТ-54.

— Проехался на «расслабоне» по Димитровскому мосту, — подписал публикацию автор.

На записи полуголый мужчина сидит в багажнике и наблюдает за проезжающими мимо машинами. Зачем сибиряк туда залез — непонятно. Видимо, ему стало слишком душно в салоне. А здесь и свежий воздух, и интересный вид.

Отвечать за поступок мужчины придется водителю. Согласно ч. 2 ст. 12.23 КОАП «Нарушение правил перевозки людей», перевозка людей вне кабины автомобиля влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей.

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