Новосибирцы начали собирать в лесах первые маслята

Новосибирцы начали хвастаться в соцсетях первыми маслятами, собранными в этом году. Фото: «Грибы и грибные места Новосибирск и НСО»
Новосибирцы начали хвастаться в соцсетях первыми маслятами, собранными в этом году. Судя по снимкам грибников, урожаи уже довольно богатые.
— Собирала в Академгородке, на картошку с грибами есть улов, — написала одна из сибирячек в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск и НСО».
Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала карту мест, где в нашем регионе лучше собирать грибы в 2022 году. А также советы специалистов о том, как это лучше делать.
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