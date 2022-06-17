Новосибирцы начали собирать в лесах первые маслята

Новосибирцы начали хвастаться в соцсетях первыми маслятами, собранными в этом году. Фото: «Грибы и грибные места Новосибирск и НСО»

Новосибирцы начали хвастаться в соцсетях первыми маслятами, собранными в этом году. Судя по снимкам грибников, урожаи уже довольно богатые.

— Собирала в Академгородке, на картошку с грибами есть улов, — написала одна из сибирячек в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск и НСО».

Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала карту мест, где в нашем регионе лучше собирать грибы в 2022 году. А также советы специалистов о том, как это лучше делать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грибы в Новосибирске 2022: список грибных мест, когда лучше собирать

Куда отправиться за грибами в Новосибирске 2022 - рассказываем в нашем материале (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер