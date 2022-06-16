Новосибирец, устроивший стрельбу во дворе высотки, предстанет перед судом. Фото: СК РФ по НСО.

До суда дошло дело 59-летнего новосибирца, устроившего стрельбу во дворе высотки в Заельцовском районе города. В отношении сибиряка завершили расследование уголовного дела, сообщили в СК РФ по Новосибирской области. Известно, что по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина ход дела был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

– Следствие установило, 29 августа вечером пьяный обвиняемый из окна собственной квартиры на третьем этаже не менее трех раз беспорядочно выстрелил из охотничьего оружия марки Ягуар в людей, которые были во дворе. В результате стрельбы пострадали 5 человек. Четверо из них получили вред здоровью различной степени тяжести, – напомнили в СК РФ по Новосибирской области.

Жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает.

Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, полицейские, прибывшие на место происшествия, оцепили двор. Они установили квартиру, из окна которой стрелял злоумышленник. Правоохранители задержали новосибирца и доставили к следователю.

– На месте ЧП у стрелявшего нашли и изъяли 133 патрона, предназначенные для стрельбы в нарезном (спортивном и охотничьем) оружии: спортивных винтовках, пистолетах, револьверах, промысловых карабинах, – добавили в Следкоме.

Мужчину на время следствия поместили в СИЗО. Вину в содеянном он признал частично.

Уголовное дело новосибирца по существу рассмотрит Заельцовский районный суд.

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