Прокуратура утвердила обвинение по делу экс-руководителя новосибирского НИИ туберкулеза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу бывшего директора новосибирского НИИ туберкулеза. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий.

- С обвиняемым прокуратура заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, - говорится на сайте прокуратуры.

В деле также фигурируют руководитель ООО «Лимекс» и заведующая аптеки. Их судят за пособничество в превышении должностных полномочий.

- По версии следователей, директор «Новосибирского научно-исследовательского института туберкулеза» заключил с ООО «Лимекс» незаконное неконкурентное соглашение, чтобы поставлять в свое учреждение медицинские товары. Речь идет об антисептиках, перчатках, бинтах и других изделиях, - рассказали в прокуратуре.

Подельники нарушили бюджетное законодательство и пренебрегли конкурентными процедурами при исполнении госконтрактов. В этом им помогла менеджер из института туберкулеза. В итоге они извлекли доход в размере свыше 124 миллионов рублей. Уголовные дела направят в Заельцовский районный суд.

В августе 2021 года КП-Новосибирск писала, что дело экс-директора новосибирского НИИ туберкулеза поступило в суд.

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