В МЧС прокомментировали гибель 15-летнего мальчика в котловане у завода «Экран». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС высказались о гибели подростка в котловане у завода «Экран». Комментарий появился на официальном сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области.

- Подросток купался в месте неорганизованного отдыха, где плавать категорически запрещено. Это не единственный случай с трагическим исходом. Так, на выходных в Ленинском районе Новосибирска утонул 32-летний мужчина, который тоже купался в неположенном месте, - рассказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что для предотвращения подобных ситуаций спасатели, сотрудники полиции и представители общественных организаций будут проводить «рейды» на водных объектах области.

- Напомним, купаться можно только на благоустроенных пляжах и в трезвом состоянии, - добавили в министерстве.

Ранее КП-Новосибирск писала, что ЧП с подростком произошло в Калининском районе. Мальчик утонул на глазах у своей 8-летней сестры.

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