В Новосибирске подросток утонул в озере Экран на глазах 8-летней сестры

Мальчик утонул в озере Экран.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В воскресенье, 12 июня, ЧП произошло в Калининском районе: там утонул 15-летний мальчик. Как рассказал КП-Новосибирск очевидец, мальчик был на озере Экран вместе со своей восьмилетней сестрой и другом - взрослых с ними не было.
- Я увидела только, как руки мальчика из воды торчат, он уже под воду ушел совсем, - рассказала КП-Новосибирск очевидица.
Как говорят очевидцы, подросток прыгал с пеньков. Его тело из воды достали сотрудники МАСС.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер