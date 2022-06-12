В Новосибирске подросток утонул в озере Экран на глазах 8-летней сестры

Мальчик утонул в озере Экран. Фото: Виктория МИНАЕВА

В воскресенье, 12 июня, ЧП произошло в Калининском районе: там утонул 15-летний мальчик. Как рассказал КП-Новосибирск очевидец, мальчик был на озере Экран вместе со своей восьмилетней сестрой и другом - взрослых с ними не было.

- Я увидела только, как руки мальчика из воды торчат, он уже под воду ушел совсем, - рассказала КП-Новосибирск очевидица.

Как говорят очевидцы, подросток прыгал с пеньков. Его тело из воды достали сотрудники МАСС.

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