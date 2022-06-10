В Новосибирске маршрут троллейбуса № 2 изменят до 15 июня

В Новосибирске до 15 июня включительно будет изменен маршрут троллейбуса № 2. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске до 15 июня включительно будет изменен маршрут троллейбуса № 2. Об этом сообщили в мэрии города. Связаны ограничения с ремонтом теплосетей.

— До 15 июня продляются ограничение движения транспорта — сужение на 6 метров нечетной стороны Вокзальной магистрали в районе здания по адресу: проспект Димитрова, 5, — пояснили в муниципалитете. — Это связано с изменением сроков проведения теплосетевая компания ремонта теплотрассы.

Движение троллейбуса на участке от улицы 1905 года до конечной остановки «Вокзал «Новосибирск-Главный» будет проходить по следующей схеме: в прямом направлении — улица Нарымская, площадь Лунинцев, улица Челюскинцев, улица Ленина, «Вокзал «Новосибирск — Главный». В обратном направлении троллейбус будет ходить как обычно.

Напомним, из-за ремонта теплосетей в Новосибирске с 10 июня по 30 сентября будет перекрыт проезд по улице Бориса Богаткова от здания № 102 до здания № 152. Там перестанет ходить общественный транспорт, и поэтапно будет перекрываться проезжая часть. Полную версию изменений маршрута КП-Новосибирск уже публиковала ранее.

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