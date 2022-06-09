В Новосибирске движение на улице Бориса Богаткова ограничат до 30 сентября

С 10 июня по 30 сентября будет перекрыт проезд по улице Бориса Богаткова от здания № 102 до здания № 152. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске с 10 июня по 30 сентября будет перекрыт проезд по улице Бориса Богаткова от здания № 102 до здания № 152. Там перестанет ходить общественный транспорт, и поэтапно будет перекрываться проезжая часть.

— Это связано с проведением земляных работ при реконструкции тепловой сети на улице Бориса Богаткова. Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения, — сообщили в мэрии города.

Движение на период ремонта будет организовано по объездным маршрутам:

— с 10 июня по 10 июля — на пересечении с ул. Короленко;

— с 11 по 30 июля — на пересечении с ул. Пролетарской;

— с 31 июля по 20 августа — на пересечении с ул. Карла Либкнехта;

— с 21 августа по 30 сентября — на пересечении с ул. Красноармейской;

— с 21 августа по 30 сентября — на пересечении с ул. Далидовича.

Общественный транспорт также будет ходить по альтернативным маршрутам:

— автобусы № 6, 39, 98 — в прямом и обратном направлении — ул. Бориса Богаткова, ул. Воинская, ул. Никитина, ул. Кирова, далее — по действующим схемам.

— автобус № 44 — в прямом направлении — ул. Бориса Богаткова, ул. Воинская, ул. Гурьевская, ул. Кирова, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — ул. Кирова, ул. Бориса Богаткова, ул. Ленинградская, ул. Гурьевская, ул. Воинская, далее — по действующей схеме.

— маршрутное такси № 18 — в прямом направлении — ул. Бориса Богаткова, ул. Воинская, ул. Гурьевская, ул. Кирова, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — ул. Кирова, ул. Бориса Богаткова, ул. Ленинградская, ул. Гурьевская, ул. Воинская, далее — по действующей схеме.

— маршрутное такси № 42 — в прямом и обратном направлении — ул. Бориса Богаткова, ул. Воинская, ул. Гурьевская, ул. Кирова, далее — по действующей схеме.

— троллейбус № 10 — ул. Кошурникова, ул. Бориса Богаткова, ул. Доватора, конечный остановочный пункт «ул. Лазурная» (в прямом и обратном направлениях) ;

— троллейбус № 7 — ул. Станиславского, ул. Титова, «М. «Площадь Маркса», ул. Восход, Октябрьская магистраль, Красный проспект, разворот на ул. Державина (в прямом и обратном направлениях).

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