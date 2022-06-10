В Новосибирске проезд по улице Будагова могут открыть 15 июня

Проезд по улице Ипподромской и площади Инженера Будагова могут открыть уже 15 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске проезд по улице Ипподромской и площади Инженера Будагова могут открыть уже 15 июня. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр города Анатолий Локоть. Напомним, перекрыто движение там было из-за ремонта строительства развязки четвертого моста.

— Дата снятия ограничений несколько раз переносились в связи с переносом сроков у самого подрядчика. Последняя информация, которую нам предоставили по нашим запросам, это 15 июня. Планируется, что ограничения будут сняты и проезд станет свободным, — пояснил градоначальник.

Закрыт проезд на этих участках еще с 2021 года. Изначально планировалось, что движение там возобновиться с 20 декабря, но позже сроки были несколько раз перенесены.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что с 10 июня по 30 сентября будет перекрыт проезд по улице Бориса Богаткова от здания № 102 до здания № 152. Там перестанет ходить общественный транспорт, и поэтапно будет перекрываться проезжая часть. Связаны ограничения с ремонтом теплотрассы.

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