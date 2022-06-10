Новосибирцы спасли рок-музыканта, которого укусил энцефалитный клещ

Барабанщика спасло переливание крови. Фото: предоставлено Светланой Шкляр

Новосибирские рокеры спасли барабанщика группы Chasey Lain Романа Шкляра, которого укусил энцефалитный клещ. Родственники больного рассказали о состоянии музыканта:

- После переливаний крови Роме стало лучше, его перевели в палату интенсивной терапии. Состояние ещё нестабильное. Кровь больше сдавать для Ромы не нужно! Спасибо за всё!, – рассказала КП-Новосибирск жена Светлана Шкляр.

31 мая 42-летний музыкант отдыхал на даче и снял с себя клеща. Насекомое отправили в лабораторию, где через три дня подтвердили, что клещ заражён энцефалитом и боррелиозом. Спустя трое суток Роману поставили иммуноглобулин, он вернулся на дачу. Однако внезапно мужчина заболел и попал в реанимацию инфекционной больницы.

Жена музыканта и электрика Романа объявила срочный сбор крови, за сутки откликнулись 22 человека. Женщина сама сдала 450 мл крови, друзья по группе и коллеги по работе тоже постарались.

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