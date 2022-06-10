Локоть объяснил иски мэрии Новосибирска к Whoosh и Urent на 100 тысяч рублей

Причиной иска в первую очередь являются оставленные в неположенных местах электросамокаты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, почему муниципалитет подал в суд на кикшеринговые компании. По его словам, все дело в жалобах граждан, которым мешают электросамокаты. И если бы компании согласовали с мэрией места парковок, претензии бы не было.

— Например, люди выходят из метрополитена на тротуар и спотыкаются о самокаты, брошенные порой как попало. И это вызывает раздражение у новосибирцев. Переходы подземные тоже нередко загромождены самокатами — это очень серьезная претензия. Поданы иски именно в этой части, не по всей территории города Новосибирска, — пояснил Локоть во время еженедельной встречи с журналистами 10 июня.

Мэр подчеркнул, что кикшеринг электросамокатов — прежде всего бизнес. И как любой бизнес он должен соблюдать федеральные и городские правила.

Напомним, что власти подали иск в суд на Whoosh и Urent с намерением взыскать с них неустойку за неправильную парковку электросамокатов. Размер неустойки — 100 тысяч рублей за каждый самокат, оставленный в неположенном месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэрия Новосибирска подала в суд на кикшеринговые компании

Власти хотят, чтобы самокаты парковали правильно (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер