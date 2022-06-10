Рестораны сети «Макдоналдс» официально закрылись в Новосибирске

Залы ресторанов остались за закрытыми дверями.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Рестораны «Макдоналдс» 10 июня прекратили работу под старым брендом в Новосибирске. Вчера заведения работали последний день. Сегодня с них сняли названия и символ бренда — букву М.
Вспоминаем, как все было до закрытия.
Новый бренд, под которым будут работать рестораны, представят 12 июня.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Изменится не только бренд, но и меню: несколько позиций оттуда уберут, а некоторые поменяют названия.
Блюда с приставкой «Мак-» исчезнут из меню.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Работников изменения не коснутся, они продолжат трудиться на тех же должностях и тех же условиях.
Напомним, ранее новый владелец российского бизнеса американской корпорации объявил о ребрендинге. После 14 марта в России работали 130 ресторанов. Больше всего заведений принимали посетителей в Сибири и на Урале.
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