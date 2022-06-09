В Новосибирске с 10 июня McDonald's прекратит работу под старым брендом.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
С 10 июня в Новосибирске, а также на Урале закроются все рестораны сети McDonald's, которые работали под старым названием. Об этом в четверг, 9 июня, сообщили в ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству компании.
- В воскресенье, 12 июня, в Москве представят новый бренд, под которым будет работать всеми известный McDonald's. После этого откроют первые 15 заведений в столичном регионе. Все остальные начнут свою работу позже, - говорится на сайте.
После 14 марта в России были открыты 130 ресторанов. Больше всего заведений принимали посетителей в Сибири и на Урале.
- Поменяется не только бренд, но и названия позиций в меню. А вот работники останутся на своих местах. Они будут работать на прежних условиях, - добавили в беседе с журналистами.
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