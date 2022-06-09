В Новосибирске с 10 июня McDonald's прекратит работу под старым брендом. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

С 10 июня в Новосибирске, а также на Урале закроются все рестораны сети McDonald's, которые работали под старым названием. Об этом в четверг, 9 июня, сообщили в ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству компании.

- В воскресенье, 12 июня, в Москве представят новый бренд, под которым будет работать всеми известный McDonald's. После этого откроют первые 15 заведений в столичном регионе. Все остальные начнут свою работу позже, - говорится на сайте.

После 14 марта в России были открыты 130 ресторанов. Больше всего заведений принимали посетителей в Сибири и на Урале.

- Поменяется не только бренд, но и названия позиций в меню. А вот работники останутся на своих местах. Они будут работать на прежних условиях, - добавили в беседе с журналистами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер