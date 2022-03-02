В Новосибирске завершились поиски 18-летнего парня в красной куртке. Фото: ГУ МВД по НСО.
В Новосибирске завершились поиски 18-летнего Стромило Олега Павловича. Ранее сообщалось, что парень ушел из дома 7 декабря 2021 года и пропал. О завершении поисков КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.
— Молодого человека нашли. Он находился у своего знакомого, — пояснил КП-Новосибирск источник.
Ранее КП-Новосибирск писала, что юноша в день пропажи был одет в красную куртку. Ориентировку на парня публиковали полицейские.
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