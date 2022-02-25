Полиция Новосибирска разыскивает 18-летнего парня в красной куртке

Парень пропал в декабре 2021 года. Фото: МВД 54

В Новосибирске полиция разыскивает 18-летнего Стромило Олега Павловича, который ушел из дома 7 декабря 2021 года и до сих пор о нем ничего неизвестно. Стражи порядка просят помочь найти парня.

— На вид 17-18 лет, рост 170 см, глаза голубые, волосы светло-русые, худощавого телосложения. По словам матери, в день исчезновения при себе имел серый рюкзак, мобильный телефон и наушники, — рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В день пропажи был одет в красную куртку с капюшоном, джинсы черного цвета, вязаную шапку черного цвета и ботинки темно-серого цвета.

Если вы располагаете информацией о местонахождении парня, сообщите в полицию по телефонам: (383) 232-14-14, 232-15-07, 8-923-127-02-02.

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