В новосибирском ТЦ «Галерея» закрыли магазин продукции «Apple». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 2 марта, в Новосибирске в торговом центре «Галерея» закрыли магазин фирменной продукции от «Apple» — Re.Store. Об этом КП-Новосибирск сообщили в стойке информации ТЦ.

— Магазин по технических причинам пока что не работает, но он не закрыт навсегда, — пояснили в ТЦ «Галерея».

О том, когда магазин возобновит работу, корреспонденту КП-Новосибирск не сообщили.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в Новосибирске магазин цифровой и бытовой техники DNS остановил продажу продукции «Apple». Сайт интернет-магазина не выдает никакой информации о наличии продукции от этого бренда.

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