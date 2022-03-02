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Общество2 марта 2022 5:36

В Новосибирске интернет-магазин DNS остановил продажу продукции «Apple»

На оставшиеся модели взлетели цены
Мария ГРИГОРЯН
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В Новосибирске интернет-магазин DNS остановил продажу продукции «Apple».

В Новосибирске интернет-магазин DNS остановил продажу продукции «Apple».

Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 2 марта, в Новосибирске магазин цифровой и бытовой техники DNS остановил продажу продукции «Apple». Поисковик на сайте не выдает никакой информации о наличии в интернет-магазине телефонах, ноутбуках, часах, наушниках и других продуктах.

— К сожалению, вся продукция Apple отсутствует на сайте компании DNS. Это связано с обновлением информации о продукции в России, — рассказал КП-Новосибирск сотрудник магазина.

Напомним, ранее стало известно, что магазины цифровой и бытовой техники в Новосибирске в несколько раз увеличили стоимость товаров. В частности в магазинах DNS цена на IPhone подскочила примерно на 30%, а на ноутбуки увеличилась примерно на 20%.

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