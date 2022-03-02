В Новосибирске к МЧМ-2023 снесли 220 рекламных щитов. Фото: мэрия Новосибирска.

В Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года в прошлом году снесли 220 рекламных щитов по гостевым маршрутам города. Как стало известно КП-Новосибирск, мэрия города на эти цели деньги из бюджета не тратила.

— Комитетом рекламы и информации мэрии города Новосибирска в 2021 году была разработана концепция оптимизации размещения наружной рекламы на улицах гостевых маршрутов города. С целью реализации данной концепции в прошлом году с улиц города собственниками демонтировано 220 рекламных конструкций крупного формата, — рассказали КП-Новосибирск в мэрии.

Финансовой стороной занимались сами рекламные операторы. К слову, в 2021 году на зданиях и сооружениях было демонтировано около 1400 незаконных конструкций.

Ранее сообщалось, что МЧМ-2023 в Новосибирске не состоится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирск лишили молодежного чемпионата мира по хоккею, паковать ли чемоданы легионерам?

Вместе со спортивными чиновниками, экспертами и экономистами разбираемся, как это отразится на городе (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.