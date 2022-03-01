Новосибирск лишили молодежного чемпионата мира по хоккею, паковать ли чемоданы легионерам?

Болельщики не особо расстроились из-за отмены чемпионата. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодежный чемпионат мира по хоккею не состоится в России из-за военной спецоперации на Украине. Особенно готовились к соревнованиям в Новосибирске, где должны были пройти основные игры. К 2023 году должны были построить новый ЛДС, дополнительную станцию метро и вообще планировали встречать туристов. Теперь планы изменились. Но так ли сильно отмена чемпионата ударит по городу? Давайте разбираться.

ГОРОД НИЧЕГО НЕ ПОТЕРЯЛ?

- Да, болельщики с удовольствием поддержали бы молодежную сборную России, но чемпионата уже точно не будет. Несмотря на это, крупнейший спортивный объект - ледовая арена - будет достроен вовремя. Здание уникальное, здесь можно будет проводить не только соревнования по многим видам спорта, но и концерты. И эта площадка будет по-настоящему востребована городом, - рассказал КП-Новосибирск Сергей Ахапов, глава минспорта Новосибирской области.

Согласен с ним и Денис Борисов, заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ:

- Сейчас отменяют множество спортивных соревнований. Однако для Новосибирска это не такая уж потеря. У нас появится новый стадион международного уровня, который смогут использовать для всероссийских и региональных соревнований. Здесь мы остаемся в плюсе. Да, отчасти можно говорить о потенциально упущенной выгоде от спортсменов и туристов, которые приехали бы на МЧМ-2023. Но это не те суммы, которые могут серьезно изменить обстановку в регионе. Важно закончить приведение в порядок всех маршрутов. Сейчас появится возможность улучшить внутренний туризм. Это вопрос целенаправленных действий и того, насколько грамотно органы власти воспользуются этим. Возможности для внешнего туризма ограничены, но ведь есть шанс развивать внутренний.

ТАРАСЕНКО ПРОДОЛЖАЕТ ИГРАТЬ ЗА «СЕНТ-ЛУИС»

На фоне отмены чемпионата мира по хоккею проскользнула и еще одна новость: НХЛ приостановила отношения с Россией. Но спортивные чиновники тут же подчеркнули, что обеспечат безопасность российским игрокам, которые находятся за рубежом.

Владимир Тарасенко со своей семьей пока находится в Америке. Фото: www.instagram.com/vt9191

Для новосибирских болельщиков заявление важно: бывший игрок «Сибири» Владимир Тарасенко сейчас выступает за американскую команду «Сент-Луис Блюз», и болельщики за него переживают. Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с отцом спортсмена - Андреем Тарасенко. В прошлом он - серебряный призер суперкубка Европы, сейчас - ассистент главного тренера. На вопросы о том, как дальше сложится карьера сына и вернется ли Владимир в Россию, он отвечает осторожно:

- Пока еще ничего не ясно. На данный момент сын играет там, никаких изменений нет.

Пока команда не особо комментирует и то, что будет дальше с легионерами, которые сейчас играют за «Сибирь». К примеру, ворота новосибирской команды защищает олимпийский чемпион финн Харри Сятери.

- На данный момент все контракты остаются в силе, - говорит Андрей Тарасенко.

Харри Сятери продолжает играть за «Сибирь». Фото: vk.com/hcsibir1962

...А НИЛ ШОР МОЖЕТ ПОКИНУТЬ «СИБИРЬ»

Спокойно оценивать ситуацию призывает и Дмитрий Ерыкалов, хоккейный обозреватель:

- Последствия для наших легионеров могут быть только со стороны их стран, а точнее, от того, как они на них воздействуют. Сейчас наибольшее давление оказывают на американских спортсменов. Например, из баскетбольной российской команды уже уехали два игрока. Что касается хоккея, идут слухи про американцев. В ХК «Сибирь» это Ник Шор. Говорят, он задумывается о том, чтобы уехать. На данный момент такого решения нет. В любом случае, если он решит уехать, то по регламенту он должен будет выплатить клубу компенсацию. Есть вариант, что клуб может пойти навстречу и ничего не потребовать. Еще одна болезненная тема - деньги. Контракты с хоккеистами заключают в рублях, и с каждым днем спортсмены теряют реальные доходы. Предполагаю, что может быть саботаж и будет сложно кого-то привлекать, оставлять в командах в следующем сезоне. Контракты у них построены таким образом, что если клуб хочет расстаться с игроком досрочно, то он выплачивает компенсацию, и наоборот. Если не ошибаюсь, то выплачивают 1/3 от контракта. Если тот же Ник Шор уедет из Новосибирска и выплатит клубу компенсацию, то, вернувшись обратно в Россию, будет играть только за ХК «Сибирь». Права за ним закреплены. Мы сейчас не знаем досконально позицию клубов. Что касается легионеров, играющих за другие клубы за границей, их санкции не затронут. Как я вижу, будут проблемы с продлением рабочих виз. Ну и спортсмены могут столкнуться с общественным мнением.

К слову, Новосибирск остался не только без молодежного чемпионата мира по хоккею, но и без чемпионата мира по волейболу. Спортивные чиновники обещают: скучать болельщикам не придется, сейчас уже думают о том, какие игры организовать, чтобы спортсмены держали себя в форме.

ДОСЛОВНО

«Это возможность развить спорт внутри страны?»

Бронзовый призер Олимпиады Михаил Алоян эмоционально высказался о том, что четыре боксерские организации - WBO, IBF, WBC, WBA - не будут признавать и утверждать турниры и поединки в России.

- Политики не должны вмешиваться в спорт, это нечестно по отношению к спортсменам. Но они вмешиваются. Конечно, если в России не будут проводиться турниры международного уровня, то это ударит по спортсменам, ведь не факт, что им разрешат выступать за рубежом. Но есть в этом и плюсы: это возможность для нас развивать спорт внутри страны, заинтересовывать детей, делать фигуры спортсменов более медийными. И все ресурсы для этого у нас есть: и тренировочные базы, и отличные тренеры.

- Вы как раз только что завершили спортивную карьеру, сами не хотели бы стать тренером?

- Пока я хочу отдохнуть и побыть с семьей. Решение об уходе из спорта было принято осознанно, и менять его я не буду. Потом, возможно, и задумаюсь о работе тренером.

МЫСЛИ БОЛЕЛЬЩИКА

«Обидно. Но не очень много потеряли»

Новосибирец Дмитрий Казанцев - один из самых ярких болельщиков «Сибири» по прозвищу Усатый в каске (он реально носит каску и усы. - Ред.). Он один из тех, кто верил, что молодежный чемпионат все-таки состоится.

Усатый в каске и другие болельщики к отмене МЧМ-2023 отнеслись спокойно. Фото: Дмитрий КАМЕНЕВ.

- Конечно, обидно, что чемпионат не состоится: для города очень престижно принимать соревнования такого уровня. Но в то же время надо понимать, что попасть на игры смогли бы не все. Если на матч российских команд билет стоит около 1,5 тысячи, то на матч такого уровня - в районе 5 тысяч рублей. Плюс к этому «молодежка» - это все-таки не профессиональные команды, и вряд ли многие приехали бы из-за границы ради этого чемпионата. Так что особо заработать на туристах не получилось бы, - предполагает Дмитрий Казанцев. - Зато мы получили хорошие развязки и дороги, так что нет худа без добра!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр спорта Новосибирской области прокомментировал отмену МЧМ-2023 по хоккею

Ранее власти отмечали, что вся инфраструктура в городе в любом случае будет закончена в срок (подро

Читайте на WWW.NSK.KP.RU: https://www.nsk.kp.ru/online/news/4647279/

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.