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Общество2 марта 2022 5:54

Сибирячка потеряла 27 тысяч рублей, заказав машину на сайте поиска попутчиков

Парню, обманувшему женщину, грозит срок до 6 лет лишения свободы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Сибирячка потеряла 27 тысяч рублей, заказав машину на сайте поиска попутчиков.

Сибирячка потеряла 27 тысяч рублей, заказав машину на сайте поиска попутчиков.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23-летний житель поселка Краснозерское в Новосибирской области похитил у женщины, заказавшей машину на сайте по поиску попутчиков, 27 тысяч рублей. Теперь ему грозит срок до 6-ти лет лишения свободы. Мошенника вычислили транспортные полицейские.

— Следствие установило, что молодой человек разместил на сервисе поиска попутчиков информацию об оказании услуги по перевозке автотранспортом из аэропорта Толмачево в поселок Шерегеш Кемеровской области. Потерпевшая, которая зашла на портал, согласилась с условиями поездки. А злоумышленник направил ей ссылку на сайт, через который было необходимо произвести оплату. После введения реквизитов банковской карты на фишинговом сайте со счета женщины списались деньги в размере 27 тысяч рублей, — рассказали подробности в УТ МВД по СФО.

На предприимчивого сибиряка завели уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 «Кража, совершенная с банковского счета». Парню грозит срок до 6 лет лишения свободы.

Благодаря мерам, принятым транспортными полицейскими, потерпевшей вернули похищенные деньги.

Сейчас правоохранители устанавливают причастность мошенника к другим аналогичным преступлениям.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о жительнице Новосибирска, потерявшей 29 тысяч рублей при заказе машины на Bla Bla Car.

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