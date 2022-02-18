Деньги сняли с карты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Новосибирска потеряла 29 тысяч рублей, заказав машину на Bla Bla Car. Женщина зашла в приложение и выбрала поездку до Новокузнецка. Только забронировать сразу ее не получилось.

— Женщине дали номер водителя и она ему написала. Он скинул ей ссылку и она перешла по ней. Там попросили ввести номер карты, после чего с карты списали 15 тысяч рублей. После еще 14 тысяч, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

После этого водитель перестал выходить на связь.

Напомним, что мошенники пользуются этой схемой. У одной женщины таким образом с карты сняли почти 10 тысяч рублей.

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Жулики представляются водителями, отправляют пассажирам ссылку на сайт-подделку и получают доступ к банковскому счету. Мы поговорили с пострадавшими из Новосибирска (подробности)

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