Бла-Бла-Вор: россияне теряют миллионы из-за мошенников в сервисе попутчиков

Мифические водители опустошают счета жертв и исчезают. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Казалось бы, уже все уловки современных аферистов известны. Вроде все просто: не называй данных с карты, не переводи деньги, если не уверен в адресате… Ну очевидно ведь, правда? Но современные жулики еще те маркетологи. Находят себе ниши, где можно обдурить и поживиться. В этом году прописались на сервисе попутчиков BlaBlaCar.

Схема мошенничества простая и эффективная. С помощью сервиса попутчиков бронируешь поездку и получаешь от водителя ссылку для внесения предоплаты. Открываешь и попадаешь в раздел, где нужно заполнить анкету и оплатить поездку. Ну, если сам сайт предлагает это сделать, значит, все чисто, верно? Только фактически это не страницы добропорядочного сайта, а подделка. Вот представьте, пришли вы в здание с вывеской «банк», оставили деньги в депозитной ячейке. А это вовсе не банк был, а офис пронырливого афериста. Взял он ваши кровные и был таков.

Это уже не BlaBlaCar, хотя очень похоже.

«Мелочь, - скажет не особо рачительный пассажир. - Ну, сколько обычно стоит поездка? 500 рублей. Может, 700 или 1000. Терять неприятно, но, кажется, нынешний мошенник привык жить на широкую ногу и разве позарится на такие скромные суммы?» Ха! А кто сказал, что он ограничится тем, что вы готовы отправить за поездку? Собеседница КП-Новосибирск за считаные минуты потеряла почти 10 тысяч (что, кстати, далеко не предел).

- Я пользовалась этим сервисом во второй раз, так что не особо опытная. Нужно было срочно уехать из Новосибирска. И вот у меня появляется возможность поехать с некой Мариной - так себя назвала водитель. Фотографии у нее не было, отзывов мало, но я спешила, так что не выбирала. Она оставила мне свой номер для связи в WhatsApp, мы с ней обговорили, где встречаемся и какая будет машина, - рассказывает КП-Новосибирск девушка. - Она мне прислала ссылку на анкету попутчика, сказала, что нужно заполнить для бронирования. Там было описание нашей поездки, написано о бронировании одного места в такой-то машине, место для фамилии, имени попутчика, маршрут, сумма оплаты.

Так выглядит ловушка для ваших денег.

Пассажирка оценила удобство сервиса (многие современные приложения действительно берут оплату таким образом, и это нормально). Вписала сумму - 650 рублей - ввела данные карты, а потом и код для оплаты, который пришел в SMS.

- Он не подошел. Подумала, что у меня руки кривые, и поставила автозаполнение. А с меня списали 2650 рублей, - продолжает наша собеседница.

Девушка поспешила связаться с той самой Мариной. Та разохалась и предложила сделать возврат из банка, мол, произошла ошибка. Так что пассажирка продолжала верить.

- Нормальный мошенник проигнорировал бы, а она стала говорить, что сама здесь ни при чем, что сейчас будет звонить в поддержку, чтобы сделать возврат, - решила сибирячка.

И лишь когда с карты ушло еще 7100 рублей (почти все, что было), стала догадываться о своей ошибке.

Для поездки, естественно, пришлось искать другую машину, а в полиции заявлению этой потерпевшей совсем не удивились. И не обнадежили.

Журналист КП-Новосибирск тоже натолкнулся на мошенника и немного потроллил его.

Таких историй - уйма. И пассажиры, и водители, которые пользуются сервисом регулярно, про эту схему знают. А вот новички попадаются.

- Людей пытаются сначала выдернуть из приложения в мессенджеры, а потом предлагают оплатить поездку «на официальном сайте», присылают ссылку. Сайт действительно похож, - говорит водитель, который регулярно слышит от пассажиров жалобы на мошенников.

Получилось очень смешно.

Сотрудники самого сервиса, конечно, знают об атаках жуликов и предлагают следовать двум правилам:

- На BlaBlaCar запрещено делать предоплату (в момент поиска попутчика вы видите уведомление) и уводить переписку в сторонние мессенджеры (мы не контролируем общение людей на других площадках).

Возьмите эти нехитрые условия на заметку. И учтите, что подобные ловушки могут действовать и на других сервисах. Так что внимательно читайте условия оплаты и просто бдите.

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