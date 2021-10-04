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4 октября 2021 21:00

Бла-Бла-Вор: россияне теряют миллионы из-за мошенников в сервисе попутчиков

Жулики представляются водителями, отправляют пассажирам ссылку на сайт-подделку и получают доступ к банковскому счету. Мы поговорили с пострадавшими из Новосибирска
Вадим АЛЕКСЕЕВВадим АЛЕКСЕЕВ
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Мифические водители опустошают счета жертв и исчезают.

Мифические водители опустошают счета жертв и исчезают.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Казалось бы, уже все уловки современных аферистов известны. Вроде все просто: не называй данных с карты, не переводи деньги, если не уверен в адресате… Ну очевидно ведь, правда? Но современные жулики еще те маркетологи. Находят себе ниши, где можно обдурить и поживиться. В этом году прописались на сервисе попутчиков BlaBlaCar.

Схема мошенничества простая и эффективная. С помощью сервиса попутчиков бронируешь поездку и получаешь от водителя ссылку для внесения предоплаты. Открываешь и попадаешь в раздел, где нужно заполнить анкету и оплатить поездку. Ну, если сам сайт предлагает это сделать, значит, все чисто, верно? Только фактически это не страницы добропорядочного сайта, а подделка. Вот представьте, пришли вы в здание с вывеской «банк», оставили деньги в депозитной ячейке. А это вовсе не банк был, а офис пронырливого афериста. Взял он ваши кровные и был таков.

Это уже не BlaBlaCar, хотя очень похоже.

Это уже не BlaBlaCar, хотя очень похоже.

«Мелочь, - скажет не особо рачительный пассажир. - Ну, сколько обычно стоит поездка? 500 рублей. Может, 700 или 1000. Терять неприятно, но, кажется, нынешний мошенник привык жить на широкую ногу и разве позарится на такие скромные суммы?» Ха! А кто сказал, что он ограничится тем, что вы готовы отправить за поездку? Собеседница КП-Новосибирск за считаные минуты потеряла почти 10 тысяч (что, кстати, далеко не предел).

- Я пользовалась этим сервисом во второй раз, так что не особо опытная. Нужно было срочно уехать из Новосибирска. И вот у меня появляется возможность поехать с некой Мариной - так себя назвала водитель. Фотографии у нее не было, отзывов мало, но я спешила, так что не выбирала. Она оставила мне свой номер для связи в WhatsApp, мы с ней обговорили, где встречаемся и какая будет машина, - рассказывает КП-Новосибирск девушка. - Она мне прислала ссылку на анкету попутчика, сказала, что нужно заполнить для бронирования. Там было описание нашей поездки, написано о бронировании одного места в такой-то машине, место для фамилии, имени попутчика, маршрут, сумма оплаты.

Так выглядит ловушка для ваших денег.

Так выглядит ловушка для ваших денег.

Пассажирка оценила удобство сервиса (многие современные приложения действительно берут оплату таким образом, и это нормально). Вписала сумму - 650 рублей - ввела данные карты, а потом и код для оплаты, который пришел в SMS.

- Он не подошел. Подумала, что у меня руки кривые, и поставила автозаполнение. А с меня списали 2650 рублей, - продолжает наша собеседница.

Девушка поспешила связаться с той самой Мариной. Та разохалась и предложила сделать возврат из банка, мол, произошла ошибка. Так что пассажирка продолжала верить.

- Нормальный мошенник проигнорировал бы, а она стала говорить, что сама здесь ни при чем, что сейчас будет звонить в поддержку, чтобы сделать возврат, - решила сибирячка.

И лишь когда с карты ушло еще 7100 рублей (почти все, что было), стала догадываться о своей ошибке.

Для поездки, естественно, пришлось искать другую машину, а в полиции заявлению этой потерпевшей совсем не удивились. И не обнадежили.

Журналист КП-Новосибирск тоже натолкнулся на мошенника и немного потроллил его.

Журналист КП-Новосибирск тоже натолкнулся на мошенника и немного потроллил его.

Таких историй - уйма. И пассажиры, и водители, которые пользуются сервисом регулярно, про эту схему знают. А вот новички попадаются.

- Людей пытаются сначала выдернуть из приложения в мессенджеры, а потом предлагают оплатить поездку «на официальном сайте», присылают ссылку. Сайт действительно похож, - говорит водитель, который регулярно слышит от пассажиров жалобы на мошенников.

Получилось очень смешно.

Получилось очень смешно.

Сотрудники самого сервиса, конечно, знают об атаках жуликов и предлагают следовать двум правилам:

- На BlaBlaCar запрещено делать предоплату (в момент поиска попутчика вы видите уведомление) и уводить переписку в сторонние мессенджеры (мы не контролируем общение людей на других площадках).

Возьмите эти нехитрые условия на заметку. И учтите, что подобные ловушки могут действовать и на других сервисах. Так что внимательно читайте условия оплаты и просто бдите.

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