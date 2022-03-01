Назван возраст самой «взрослой» мамы, родившей ребенка в 2022 году в Новосибирской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Стало известно, сколько лет самой возрастной женщине, родившей ребенка в Новосибирской области в 2022 году. Об этом КП-Новосибирск рассказали в Управлении по делам ЗАГС региона.
— Самой возрастной маме, родившей ребенка в 2022 году в Новосибирской области, 51 год. Самый возрастной мужчина, который стал отцом в этом году в регионе — это 61-летний сибиряк, — уточнили КП-Новосибирск в ЗАГСе.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области с начала 2022 года родились 3850 ребятишек.
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