Стало известно, сколько детей родились в Новосибирской области с начала 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, сколько детей родились с начала 2022 года в Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск рассказали в Управлении по делам ЗАГС региона.

— С начала 2022 года в Новосибирской области составили 3850 записей актов о рождении, — рассказали КП-Новосибирск в ЗАГСе.

Известно, что мальчиков пока родилось больше — 2047 младенцев. А девочек — 1803.

Ранее КП-Новосибирск писала, что стал известен возраст самой юной влюбленной пары, которая поженилась в Новосибирской области в 2022 году.

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