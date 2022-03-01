Чемпионат не состоится. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Легионеры в ХК «Сибирь» теряют деньги из-за заключенных в рублях контрактов. Эту версию высказал новосибирский хоккейный обозреватель.

— Контракты хоккеистов заключены в рублях и с каждым днем они в реальных доходах теряют. Предполагаю, что может быть саботаж и будет сложно кого-то привлекать, оставлять в командах в следующем сезоне, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Ерыкалов, хоккейный обозреватель.

По словам эксперта, из-за сложившейся ситуации в мире иностранные игроки могут поехать домой. Если они решатся на такой шаг, то их ждут санкции по контракту.

— Из баскетбольной российской команды уже уехало двое игроков. У нас в хоккее идут слухи про американцев. В ХК «Сибирь» это Ник Шор. Есть разговор, что он задумывается о том, чтобы уехать. На данный момент такого решения нет. В любом случае, если он решит уехать, то по регламенту он должен будет выплатить компенсацию клубу, — говорит Дмитрий. — Есть вариант, что клуб может пойти на встречу и ничего не потребовать

Напомним, что в России отменили МЧМ-2023 из-за военной спецоперации на Украине. В Новосибирске должны были пройти основные игры.

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