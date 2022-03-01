Новосибирский парк «Арена» у нового ЛДС готов на 50%

Площадь парка - 15 гектар. Фото: правительство НСО

В Новосибирске на 50% завершено строительство парка «Арена», который находится на территории нового ЛДС. Об этом сообщили в мэрии.

— На площади в 15 гектаров появится ландшафтный парк с разнообразными спортивными локациями, маршрутами для бега, скандинавской ходьбы, катания на лыжах, коньках, роликах, велосипедах. Строительная готовность объекта — 50 %, — рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

По словам Терешковой, парк можно будет посетить уже в конце лета. Сейчас работы по его благоустройству временно приостановлены, но должны будут продолжиться уже в апреле. Кроме того, вице-мэр отметила, что парк «Арена» станет одной из основных площадок Новосибирска, как новогодней столицы России в 2022-2023 годах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новогодняя «Арена» и велодорожки в «Заельцовском»: как преобразятся 3 новосибирских парка

О проектах рассказали в мэрии города (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.