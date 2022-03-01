Новогодняя «Арена» и велодорожки в «Заельцовском»: как преобразятся 3 новосибирских парка

По словам, вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, готовность Заельцовского парка — уже 87%. Фото: мэрия Новосибирск.

В 2022 году в Новосибирске главными объектами благоустройства станут три парка — один уже существующий и два совсем новых. Речь идет а «Заельцовском» парке, в котором уже провели масштабную реконструкцию. О новом парке «Арена», который расположен у нового ЛДС и о парке в пойме реки Кайменки в Дзержинском районе. Планы обсудили на аппаратном совещании мэра Новосибирска Анатолия Локтя во вторник, 1 марта.

— Благоустройству этих парков мы уделяем особое внимание. Очевидно, что проводить работы будет непросто из-за меняющихся условий. Тем не менее стоит задача — выполнить все планы, намеченные на 2022 год. И мы с этой задачей справимся. Также в этом году приступят к разработке концепции парка, который соединит в единое рекреационное пространство территорию от Бугринки до «Арены». Кроме того, уже сейчас ведется разработка проекта «Инюшенский бор» и другие, — сообщил мэр Анатолий Локоть.

По словам, вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, готовность Заельцовского парка — уже 87%.Она пояснила, что в прошлом году там сделали новое освещение, системы водоотведения и электроснабжения. Кроме того, в парке создали комплекс систем безопасности. А еще реконструировали дополнительные маршруты, экотропу, тропу для скандинавской ходьбы, продолжили и закольцевали велодорожку, установили новое игровое оборудование, лавочки, навигацию и видеокамеры. Провели работы по озеленению.

В мэрии Новосибирска добавили, что высокая готовность и у парка «Арена». В 2021 году там выполнили вертикальное планирование территории, проложили дорожно-тропиночную сеть с покрытием из асфальта и плитки, создали комплекс инженерных систем.

Как пояснила Анна Терешкова строительная готовность «Арены» сейчас составляет 50 %. Работы по благоустройству объекта продолжатся в апреле. Так, по словам вице-мэра, «Арена» станет одной из основных площадок новогодней столицы России 2022-2023 годов.

Что касается парка в пойме реки Кайменки, то там в прошлом году провели подготовительные работы. Например, демонтировали гаражи, провели субботники, на которых расчистили реку. В конце апреля 2022 года там начнут обустраивать пешеходные дорожки из разного типа покрытия, велодорожки, мостки, лестницы, устанавливать малые архитектурные формы. Также проведут озеленение территории. В новом парке оборудуют тренажеры, смотровые площадки, места для тихого отдыха и воркаута. Также там появятся места для выгула и дрессировки собак.

— Подтверждено федеральное финансирование проекта по созданию парка в пойме реки Каменки. Контракт заключен, уже ведутся переговоры с подрядчиком, проговариваются нюансы, чтобы уже какие-то работы начать делать сейчас, а в апреле выйти на основные, — добавила Анна Терешкова.

Строительство парка в пойме Каменки планируют завершить в октябре 2022. Сумма контракта — 299 миллионов рублей.

Строительство парки в пойме Каменки планируют завершить в октябре 2022. Сумма контракта — 299 миллионов рублей. Фото: мэрия Новосибирска.

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