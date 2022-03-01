В Новосибирске нашли мальчика, которого не отпускали в гости к другу

Подпись: Мальчика нашли родители в массиве. Фото: ПСО «ЛизаАлерт НСО».

В Новосибирске завершены поиски 7-летнего мальчика, который пропал после того, как его не отпустили в гости к другу. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

— Ребенка нашли на массиве. Нам позвонили родители, которые были на месте раньше нас. Почему так вышло, какие нужно предпринять действия, чтобы в дальнейшем уход ребенка не повторялся — это уже надо работать с психологом, с ПДН, родителям нужно общаться с ребенком. Надеюсь, что они эту проблему решат, потому что иначе мы будем много раз ездить на поиски этого мальчика. Заявка на его пропажу к нам в отряд пришла впервые, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области» Алеся Яблонских.

Напомним, ранее на поиски мальчика выехали родственники, полиция и волонтеры. Причиной пропажи стало то, что несовершеннолетний пришел со школы и собирался пойти поиграть у друга, но родители не отпустили. (ред.)

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