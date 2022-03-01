В Новосибирске пропал 7-летний мальчик, которого не отпустили в гости к другу. Фото: "ЛизаАлерт НСО".

Во вторник, 1 марта, в Затулинском жилмассиве Новосибирска пропал 7-летний мальчик. Его ищут родственники, полиция и волонтеры.

— Мальчик пришел со школы, собирался пойти поиграть у друга. Родители не разрешили. Проводил друга, расстались недалеко от его дома, мальчик должен был вернуться домой. Домой ребенок не пришел. Прошло уже больше пяти часов. Заявление в полицию написано. Ранее ребенок не пропадал. Характеризуется хорошо. Выезжаем на поиск, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего ребенка — рост 130, худощавое телосложение, светло-русые волосы, короткая стрижка, светло-серые глаза.

Был одет в ярко-оранжевую куртку с капюшоном, синие брюки, синие штаны. Из дома ушел без шапки и без очков.

Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, просьба сообщить по телефонам 8 — 800 — 700- 54 — 52 или 112.

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