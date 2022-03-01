В Новосибирской области завели дело на директора ЖКХ, укравшую 600 тысяч рублей

Женщина целый год незаконно увеличивала зарплату. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ордынском районе Новосибирской области завели уголовное дело на директора компании ЖКХ, которую подозревают в краже 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном СК.

— В период с января 2020 года по январь 2021 года подозреваемая, как материально ответственное лицо, незаконно начислила себе и главному бухгалтеру зарплату на общую сумму более 600 тысяч рублей, — рассказали следователи.

Напомним, что мошенники есть не только в ЖКХ, но и в сервисе BlaBlaCar. Так женщина, планировавшая потратить около тысячи рублей на поездку до Барнаула, в итоге лишись почти 120-ти тысяч рублей, которые списали с ее кредитной карты.

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