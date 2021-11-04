Мошенник украл у сибирячки почти 120 тысяч рублей, прикинувшись водителем BlaBlaCar

Сибирячка попалась на удочку мошенников, встретив их на сервисе BlaBlaCar и лишилась 120 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Новосибирска попалась на удочку мошенников, встретив их на сервисе BlaBlaCar. Она планировала за тысячу с небольшим уехать в Барнаул, но в итоге лишись почти 120 тысяч рублей со своей кредитной карты. Девушка поделилась с КП-Новосибирск подробностями произошедшего.

— Искала машину через BlaBlaCar. Сделала все, как полагается: зашла на сайт, забронировала там поездку. Вдруг спустя некоторое время мне пришло уведомление о том, что поездка отменена, — рассказала КП-Новосибирск пострадавшая. — А еще чуть погодя, мне уже в мессенджере написал якобы мой водитель, извинился за все это, сказал, что ехать он все-таки собирается. Начал спрашивать у меня, сколько я бронирую мест, будет ли у меня с собой багаж. Я озвучила, что бронирую три места, цена за каждое из них составляла 400 рублей. Соответственно всего я должна была заплатить 1200. Он сказал, что необходимо внести как бы предоплату за поездку, обычно она совсем небольшая. В моем случае — это должно было быть что-то около 40 рублей.

Водитель скинул пассажирке ссылку на оплату. Девушка говорит, что дизайн сайта напоминал сайт BlaBlaCar. Она была уверена, что переводит деньги через него. На самом же деле девушка попала на фейковую страничку, просто очень похожую на оригинал.

— Сайт был в точности как настоящий сайт BlaBlaCar. Я начала заполнять там анкету, вопросы были стандартные: имя, почта, ну и данные банковской карты. Я все ввела. Потом мне должен был прийти специальный код для подтверждения. Код мне действительно пришел, но когда я его ввела, сервис выдал мне ошибку, — вспоминает девушка. — Я написала об этом водителю, даже скинула ему скриншот с этим кодом. Это уже потом я сообразила, что этого тоже делать было нельзя, но тогда он мне сказал, что нужно попробовать другую карту. Я ввела номер другой карты, и потом обнаружила, что в сообщениях, где мне приходил этот код, говорится о списании с меня 4100 рублей! А ведь речь изначально вообще шла о 40 рублях!

Приняв странную сумму списания за ошибку приложения, девушка написала о ней водителю. Тот клятвенно заверил ее, что сейчас обязательно постарается решить проблему вместе с оператором сервиса. Но к тому моменту, сибирячка уже стала подозревать, что что-то пошло не так.

— Я тогда с одной из тех карт, чьи данные я вводила, успела перевести деньги маме, и там сумма оставалась уже по факту меньше 100 рублей. А когда их попытались списать, банк мне сам эту карту заблокировал. А вот со второй — кредитной картой другого банка — мне так не повезло. Друг за другом произошло пять списаний, примерно по 30 с лишним тысяч. В банк я написала, но к тому моменту, когда карту мне все-таки заблокировали, я уже лишилась более 119 тысяч рублей, — рассказала КП-Новосибирск девушка.

После всего произошедшего сибирячка написала заявление в полицию, и сейчас она ждет решения о возбуждении уголовного дела. Однако при этом она должна выплатить банку снятую мошенниками с кредитки сумму.

— В банке мне сообщили, что выплачивать этот долг все равно придется мне. Единственное, что они могут мне предложить, это сделать перерасчет по процентам и времени. А в полиции мне сказали, что возможно избавиться от этого долга через суд, если удастся доказать, что деньги я потеряла из-за мошенников, — говорит девушка. — Мне выплачивать эту сумму будет сложно. Я и так одна с ребенком, а у меня еще ипотека…

Мы спросили у юриста Михаила Спиридонова, на что девушка в действительности может рассчитывать в своей ситуации:

— В данном случае, поскольку банк как таковой не имеет никакого отношения к тому, что девушка лишилась своих денег (то есть данные ее карты попали в руки к мошенникам не по вине банка), всю ответственность перед ним будет нести она, как владелец счета. И банк абсолютно вправе в данном случае требовать выплаты долга по этой кредитной карте, — пояснил КП-Новосибирск юрист Михаил Спиридонов. — В том случае, если мошенников поймают, девушка будет потом вправе потребовать через суд с них компенсацию ущерба, таким образом вернув себе ту сумму, которую она отдаст банку. А если же преступников так и не найдут, то ей просто придется закрывать этот долг самостоятельно. Просто так ей этот долг вряд ли не спишут, даже если будет доказано, что деньги она потеряла из-за мошенников. Как и любой человек, она, конечно, вправе рассчитывать на процедуру банкротства. Но тут важно понимать, что будет ли это целесообразно в ее ситуации, когда есть еще другие крупные кредиты, такие, как ипотека.

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