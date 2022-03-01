Аграрии региона опережающими темпами получают господдержку для проведения посевной кампании в 2022 году

Площадь посевов в 2022 году составит 2 360,3 тысячи гектар. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионе полным ходом ведется подготовка к проведению посевной кампании: согласно плану, в проведении весенних полевых работ будут задействованы 1258 сельхозтоваропроизводителей, готовность техники для посевной составляет более 90 %. Об этом сообщили в Правительстве Новосибирской области.

— Посевные площади из года в год увеличиваются и в этом году составляют 2360,3 тысячи гектар, что на 54,3 тысячи гектар больше 2021 года. Обеспеченность семенным материалом под урожай 2022 года составляет 101,2 %. С начала 2022 года хозяйствами региона уже закуплено 178 единиц сельхозтехники на 756 миллионов рублей — на 200 миллионов больше, чем годом ранее. Областная государственная поддержка для возмещения затрат на приобретенную технику также увеличена в 2022 году вдвое — до 1,7 миллиарда рублей, — сообщил замминистра сельского хозяйства региона Виктор Апанасенко.

Виктор Апанасенко также подчеркнул, что в текущем году государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям оказывается опережающими темпами. До начала полевых работ им направят средства господдержки в сумме 2-х миллиардов 300 миллионов рублей. На сегодняшний день до сельхозтоваропроизводителей уже довели 1 миллиард 408 миллионов рублей.

По словам замминистра, основными источниками расходов во время весенне-посевной кампании являются минеральные удобрения и химия, вывоз которых ограничат в 2022 году по решению Минсельхоза России.

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