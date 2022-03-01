В Новосибирской области цена посевной кампании выросла на 5,3 миллиардов рублей

Рост цен связан с подорожанием удобрений и химии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весенне-посевные работы обойдутся Новосибирской области в 2022 году в 15,4 миллиардов рублей, что на 5,3 миллиардов дороже, чем в прошлом году. О причинах увеличения стоимости рассказал замминистра сельского хозяйства региона Виктор Апанасенко.

— Рост стоимости прежде всего связан с химией и минеральными удобрениями, на которые цена выросла от 20 до 40%. Да и удобрения по особым условиям в этом году идут. Из-за того, что производство за рубежом было приостановлено, Минсельхоз России, ограничил вывоз всем предприятиям и заводам и создал квоту, чтобы оставить удобрение внутри страны, — пояснил Апанасенко.

По словам замминистра, на оплату посевной кампании большая часть финансирования пойдет из собственных средств сельхозпроизводителей, а также с помощью господдержки и кредитов.

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