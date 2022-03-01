На капремонт школ Новосибирской области выделят более 270 миллионов рублей

Всего будет выделено боле 1,2 миллиардов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области с 2022 по 2023 год планируют капитальный ремонт в 25-ти школах. Изначально финансирование работ должно было идти только из федерального бюджета, который выделил на эти цели 979 миллионов рублей. Однако было принято решение добавить еще более 270 миллионов из областного бюджета.

— Между Министерством просвещения РФ и правительством Новосибирской области было заключено соглашение, предусматривающее расходы из резервного фонда областного бюджета на сумму более 210 миллионов рублей в 2022 году, еще 66 миллионов рублей будет выделено в 2023 году. Всего на реализацию программы капитального ремонта школ в регионе в 2022-2023 годах бюджетов будет направлено свыше 1,2 миллиарда рублей, — рассказали в правительстве региона.

Напомним, что в программу капремонта попали 13 школ из муниципальных районов и 2 школы из городских округов.

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Об этом сообщили в Правительстве Новосибирской области (подробнее)

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