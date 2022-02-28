Двадцать пять школьных зданий будут капитально отремонтированы в регионе в 2022-2023 годах

Из федерального бюджета на капремонт выделили более 979 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области с 2022 по 2023 год планируют отремонтировать 25 школ. Об этом Губернатор Андрей Травников рассказал на оперативном совещании.

Для капремонта из федерального бюджета выделили более 979 миллионов рублей. Также есть вероятность софинансировании. Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Новосибирской области заключено соглашение от 24 января 2022 года, предусматривающее расходы областного бюджета Новосибирской области в объеме более 276 млн рублей. Вопрос о софинансировании программы из средств областного бюджета будет рассмотрен сегодня, в понедельник, 28 февраля, в ходе заседания Правительства Новосибирской области.

— В первую очередь обращаюсь к главам городов и районов — сегодня пообъектный перечень спланирован только на первый этап программы капитального ремонта школ, этап 2022-23 годов, но даже этот этап по своим масштабам впечатляет. Двадцать пять объектов, и общая стоимость этапа программы более миллиарда рублей. Это вызов и возможности — в зависимости от того, насколько успешно мы приступим к реализации первого этапа, мы сможем увеличить количество объектов на последующий этапы. Напомню, программа будут продолжаться до 2026 года. Необходимо, не раскачиваясь, не откладывая в сторону, приступить к реализации наших планов на 2022-23 год, — подчеркнул Губернатор Андрей Травников, обращаясь к участникам заседания.

В заявку от Новосибирской области в программу капитального ремонта на 2022-2023 год, всего программа рассчитана до 2026 года, вошли 25 зданий общеобразовательных организаций в 15 муниципальных образованиях — 13 муниципальных районов и 2 городских округах. Школы расположены в Барабинском, Кочковском, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Маслянинском, Новосибирском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Чистоозерном, Чулымском районах, в городе Обь и в Новосибирске.

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