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Происшествия1 марта 2022 6:59

В Новосибирске арестовали мужчину, задушившего свою девушку из ревности

Он будет находиться под стражей два месяца
Мария ГРИГОРЯН
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После осознания преступления мужчина решил сбежать из страны, но его задержали на трассе под Новосибирском.

После осознания преступления мужчина решил сбежать из страны, но его задержали на трассе под Новосибирском.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске Ленинский районный суд избрал меру пресечения мужчине, который задушил свою возлюбленную из-за ревности. Напомним, трагедия случилась в ночь с 26 на 27 февраля. После осознания преступления мужчина решил сбежать из страны, но его задержали на трассе под Новосибирском.

— Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. То есть — до 27 апреля 2022 года, — говорится на сайте суда.

Свою вину в преступлении мужчина пока не признает. Следователи продолжают разбираться в произошедшем.

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