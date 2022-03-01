В Новосибирске арестовали мужчину, задушившего свою девушку из ревности

После осознания преступления мужчина решил сбежать из страны, но его задержали на трассе под Новосибирском. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске Ленинский районный суд избрал меру пресечения мужчине, который задушил свою возлюбленную из-за ревности. Напомним, трагедия случилась в ночь с 26 на 27 февраля. После осознания преступления мужчина решил сбежать из страны, но его задержали на трассе под Новосибирском.

— Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. То есть — до 27 апреля 2022 года, — говорится на сайте суда.

Свою вину в преступлении мужчина пока не признает. Следователи продолжают разбираться в произошедшем.

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