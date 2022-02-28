Новосибирец из ревности задушил свою девушку в ванной и попытался сбежать из страны

Мужчина задушил свою сожительницу во время ссоры на почве ревности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи обвиняют 37-летнего новосибирца в убийстве своей 40-летней сожительницы. По данным следствия, он приревновал ее и задушил в ванной в ночь с 26 на 27 февраля. Убийство произошло в Ленинском районе, в доме № 47 по улице Степная. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

— 27 февраля 2022 года в следственные органы следственного управления СК России по Новосибирской области поступило сообщение об обнаружении в квартире в Ленинском районе города Новосибирска тела 40-летней женщины с видимыми признаками насильственной смерти, — указано в сообщении ведомства.

После осознания преступления мужчина решил сбежать из страны, но его задержали на трассе под Новосибирском. Пока обвиняемый вину не признал. Расследование продолжается.

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