Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-12°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 февраля 2022 6:26

Новосибирец из ревности задушил свою девушку в ванной и попытался сбежать из страны

Его задержали по горячим следам
София БЕРЕЗОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина задушил свою сожительницу во время ссоры на почве ревности.

Мужчина задушил свою сожительницу во время ссоры на почве ревности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи обвиняют 37-летнего новосибирца в убийстве своей 40-летней сожительницы. По данным следствия, он приревновал ее и задушил в ванной в ночь с 26 на 27 февраля. Убийство произошло в Ленинском районе, в доме № 47 по улице Степная. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

— 27 февраля 2022 года в следственные органы следственного управления СК России по Новосибирской области поступило сообщение об обнаружении в квартире в Ленинском районе города Новосибирска тела 40-летней женщины с видимыми признаками насильственной смерти, — указано в сообщении ведомства.

После осознания преступления мужчина решил сбежать из страны, но его задержали на трассе под Новосибирском. Пока обвиняемый вину не признал. Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.