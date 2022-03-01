В Новосибирской области арестовали мужчину, зарезавшего свою беременную невесту. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области арестовали мужчину, зарезавшего свою беременную невесту, находившуюся на шестом месяце. Напомним, трагедия случилась в конце февраля: 50-летний мужчина поссорился со своей 34-летней возлюбленной во время совместных посиделок и набросился на нее с ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.

— Против мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности», — сообщили в областном следственном комитете.

Его задержали на месте преступления и доставили в участок, где сразу же были назначены необходимые экспертизы. Решением суда он был заключен под стражу.

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