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28 февраля 2022 19:44

«Бил ножом в живот»: под Новосибирском сожитель жестоко расправился с беременной

Женщина, которую ранее лишали родительских прав, была на шестом месяце беременности
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
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Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Житель райцентра Татарск Новосибирской области убил свою беременную сожительницу во время ссоры. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили обстоятельства случившегося.

34-летнюю Анну* хорошей матерью точно не назовешь: соседи говорят, она была судима, нигде не работала, много пила, совершенно забывая о детях.

- У нее были дети от первого брака, но на них Анну лишили родительских прав. Ребятишек забрал к себе ее бывший муж, - рассказала КП-Новосибирск местная жительница. – А потом она стала жить вместе с моим дядей.

Женщина продолжала пить: теперь уже вместе с новым сожителем – ему 50 лет.

- Этот мужчина судим за наркотики, кражи, угрозу убийством, грабежи, причинение телесных повреждений и неуплату алиментов, - охарактеризовал сожителя Анны источник КП-Новосибирск.

Вскоре Анна забеременела от него. Родные были а шоке, ведь женщина продолжала пить.

- Она была уже на шестом месяце беременности, носила его ребенка, - вздыхают знакомые семьи.

Одно из очередных застолий обернулось трагедией. Анна и её сожитель были в гостях, когда между ними разгорелся скандал.

- Её сожитель взял в руки нож, судя по тому, что у неё ранены руки, она защищалась. Но в итоге один удар пришелся в центр живота. От полученных травм женщина скончалась, - пояснил КП-Новосибирск источник.

Сейчас решается вопрос об аресте её убийцы.

* Имя женщины изменено.

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