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Общество28 февраля 2022 17:15

В Новосибирске экс-прокурор Бушмакин останется в СИЗО до 21 мая

Об этом сообщили в суде
Надежда КАСЬЯНОВА
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Обвиняется Бушмакин во взяточничестве и превышение полномочий.

Обвиняется Бушмакин во взяточничестве и превышение полномочий.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-прокурора Дзержинского района Олега Бушмакина оставили под стражей. Такое решение суд принял Новосибирский областной суд.

— Постановление Железнодорожного районного суда о продлении срока содержания под стражей на 3 месяца 11 суток в отношении Олега Бушмакина оставлено без изменений, — сообщили в Управлении Судебного департамента по Новосибирской области. — В СИЗО он останется до 21 мая 2022 года.

Напомним, что бывшего прокурора задержали в декабре 2021 года за взятку в 150 тысяч рублей от директора строительной компании, а также за превышение полномочий.

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