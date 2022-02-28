В Новосибирске экс-прокурор Бушмакин останется в СИЗО до 21 мая

Обвиняется Бушмакин во взяточничестве и превышение полномочий.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Экс-прокурора Дзержинского района Олега Бушмакина оставили под стражей. Такое решение суд принял Новосибирский областной суд.
— Постановление Железнодорожного районного суда о продлении срока содержания под стражей на 3 месяца 11 суток в отношении Олега Бушмакина оставлено без изменений, — сообщили в Управлении Судебного департамента по Новосибирской области. — В СИЗО он останется до 21 мая 2022 года.
Напомним, что бывшего прокурора задержали в декабре 2021 года за взятку в 150 тысяч рублей от директора строительной компании, а также за превышение полномочий.
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